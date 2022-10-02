Месси обошел Роналду по числу голов со штрафного

Форвард ПСЖ Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов со штрафного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аргентинец отметился забитым мячом со стандартного положения в матче девятого тура чемпионата Франции против "Ниццы" - 2:1.

Теперь на счету Месси 60 голов со штрафного. Это на два мяча больше чем у форварда МЮ Криштиану Роналду.

В текущем сезоне аргентинец в 12-ти матчах ПСЖ во всех турнирах отметился семью взятиями ворот, сделав при этом восемь ассистов. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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