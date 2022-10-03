Месси неожиданно влип в скандал

Футболист "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси оказался в центре скандала. Претензии к звезде возникли не у болельщиков, а у защитников окружающей среды, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что у аргентинца есть частный самолет - обычная практика для людей со звездным статусом и достатком. Но вот количество рейсов вызвало критику со стороны компании Lavion de Bernard. Она подсчитывает количество полетов, которые знаменитости совершают на частных джетах, чтобы определить степень воздействия на планету.

Согласно данным компании, самолет Месси в период с 1 июня по 31 августа совершил 52 рейса. Общая сумма полетов за три летних месяца составила 368 часов. За это время самолет Лео выбросил в атмосферу 1502 тонны углекислого газа. В организации пояснили, что это число эквивалентно тому, что среднестатистический француз выбрасывает в воздух за 150 лет. "Месси - очень богатый человек, разрушающий планету", - такую оценку от компании Attac получил футболист.

Месси приобрел самолет в 2018 году, сейчас его стоимость составляет 15 миллионов долларов. Джет оборудован кухней и двумя ванными комнатами. В самолете 16 сидений, которые можно трансформировать в восемь спальных мест. На хвосте красуется цифра "10" - номер, под которым футболист играл за "Барселону". На ступеньки бортового трапа нанесены имена Месси, его жены и троих детей.

Добавим, что Месси провел в нынешнем чемпионате Франции за ПСЖ девять матчей и забил пять голов.

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