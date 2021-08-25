Когда Месси не мессия. Франция лишилась места в пятерке топ-чемпионатов

Футбольный чемпионат Франции, в который перешел звездный аргентинец Лионель Месси, выпал из топ-5, сообщают Vesti.kz.
Так, в опубликованной таблице коэффициентов УЕФА эта страна опустилась на шестое место. А сместила ее из пятерки Португалия - благодаря "Бенфике", которая вышла в группу Лиги чемпионов.
Топ-10 таблицы коэффициентов еврокубкового сезона:
1. Англия
2. Испания
3. Италия
4. Германия
5. Португалия
6. Франция
7. Нидерланды
8. Шотландия
9. Россия
10. Австрия
Отметим, что Казахстан в данном рейтинге занимает 27-е место.
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