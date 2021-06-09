Мбаппе рассказал о предложении перейти в топ-клуб

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что его партнер по национальной команде и защитник "Баварии" Люка Эрнандес предложил ему перейти в немецкую команду.

"Люка сказал, что я должен переезжать в Мюнхен и играть за "Баварию". "Бавария" - это один из пяти лучших клубов в мире. Можно только поздравить эту команду с тем, как ей удается держать высокий уровень каждый год. В "Баварии" знают, что делают. Например, сейчас из команды ушли Боатенг и Алаба, но зато им на смену приходит замечательный защитник Упамекано. У "Баварии" есть концепция, по которой выстраивается клуб. Что касается моего перехода или не перехода в "Баварию" - кто знает, что случится в будущем? Впрочем, я счастлив и в нынешней команде", - приводит слова Мбаппе "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Bild.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за ПСЖ, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро.

Между тем другой партнер Мбаппе по сборной Франции, Карим Бензема, заявил, что хотел бы видеть форварда в "Реале".

Ранее Килиан выпал из десятки самых дорогих футболистов мира.

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