Мбаппе и Рамос не хотят видеть партнера Месси по сборной в ПСЖ

Футболисты "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе и Серхио Рамос не хотят видеть в команде полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, который сейчас выступает на правах аренды за "Ювентус", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что после конфликта с защитником ПСЖ Серхио Рамосом во время матча с "Ювентусом" во французской команде будут не рады возвращению Паредеса. Рамоса в этом вопросе полностью поддерживает Мбаппе, несмотря на то, что испанский защитник близок к уходу из клуба этим летом.

Паредес связан контрактом с ПСЖ до 2024 года. "Ювентус", в свою очередь, не собирается выкупать права на аргентинца, поэтому ему ничего не остается, кроме как вернуться в расположение парижан или искать новый вариант для продолжения карьеры.

Рыночная стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.