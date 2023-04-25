Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Мбаппе и Рамос не хотят видеть партнера Месси по сборной в ПСЖ

Мбаппе и Рамос не хотят видеть партнера Месси по сборной в ПСЖ
©juvefc.com

Футболисты "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе и Серхио Рамос не хотят видеть в команде полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, который сейчас выступает на правах аренды за "Ювентус", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что после конфликта с защитником ПСЖ Серхио Рамосом во время матча с "Ювентусом" во французской команде будут не рады возвращению Паредеса. Рамоса в этом вопросе полностью поддерживает Мбаппе, несмотря на то, что испанский защитник близок к уходу из клуба этим летом.

Паредес связан контрактом с ПСЖ до 2024 года. "Ювентус", в свою очередь, не собирается выкупать права на аргентинца, поэтому ему ничего не остается, кроме как вернуться в расположение парижан или искать новый вариант для продолжения карьеры.

Рыночная стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ПСЖ Ювентус Мбаппе Килиан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus