Мбаппе передумал уходить из ПСЖ?

Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет парижский ПСЖ ни при каких условиях. Такое заявление сделал местный футбольный эксперт Даниэль Риоло, передает RMC Sport.

По словам эксперта, нападающий совершенно точно останется в клубе на следующий сезон.

"Мбаппе будет в ПСЖ в следующем сезоне. Даже если в клубе решат посадить его на скамейку запасных, Мбаппе останется в клубе. Он готов принять эту ситуацию", - сказал Риоло.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах клуба в чемпионате Франции, в которых забил 29 голов и отдал пять голевых ассистов. Ранее появилась информация, что футболист хочет сменить команду уже в это летнее трансферное окно. Одним из главных претендентов называется мадридский "Реал".

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