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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе и ПСЖ: появились новые подробности

Мбаппе и ПСЖ: появились новые подробности
©instagram.com/k.mbappe

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе ответил отказом на новое предложение руководство клуба о продлении контракта. Об этом информирует журналист Рамон Альварес де Мон в своем "твиттере".

"В последние несколько часов Мбаппе отклонил новое предложение ПСЖ о продлении контракта", - говорится в его в сообщении.

Ранее отмечалось, что футболист пообещал руководству, что не покинет клуб на правах свободного агента. Стороны договорились на два развития событий - Килиан либо продлит действующий договор на один год, либо подпишет новый долгосрочный контракт, включив "пункт о гарантированной продаже". Если не произойдет ни того, ни другого, форвард откажется от почти 100 миллионов евро, положенных ему в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта.

Была еще информация, что Мбаппе перейдет в "Реал" в конце августа. Однако главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявил следующее: "Я исключаю этот трансфер на 100 процентов. Я думаю, что наш состав укомплектован, все наши мысли о нынешнем сезоне".

Стоит отметить, что некоторое время назад Мбаппе уже наказывали за отказ продлевать контракт. Игрока отстраняли от основной команды, не брали в предсезонное турне, а также оставили вне заявки на первый тур Лиги 1. Позже его вернули в основу парижан, а в матче второго тура с "Тулузой" (1:1) он вышел на замену и забил гол с пенальти.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого он был игроком "Монако". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего француза в 180 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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