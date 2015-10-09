Луис Энрике разочаровался в новом нападающем за 50 миллионов

Выступление Феррана Торреса за сборную Испании оставило у Луиса Энрике те же сомнения, что и в ПСЖ. Нападающий снова не забил и оказал слабое влияние на игру в атаке, хотя от него ждали умения решать исход матчей, передают Vesti.kz.

Разочарование от игры и отсутствие голов

Как пишет El Nacional, матч за сборную позволял увидеть Феррана в окружении других партнёров, но результат не изменился. Луиса Энрике тревожит не только отсутствие голов, но и то, что форвард не создаёт проблем обороне соперника.

ПСЖ покупал валенсийца за 50 миллионов евро у "Барселоны", рассчитывая, что его открывания будут завершаться ударами, а сам он сможет приносить победы в матчах, где команде не хватает завершающего касания. При нынешней форме тренеру сложно доверять ему место в центре нападения.

Риск потери места в составе

Следствием может стать сокращение игрового времени. Если Ферран продолжит оставаться незаметным на поле, Луис Энрике будет чаще выпускать в стартовом составе другого нападающего. Теперь испанцу нужно использовать любой шанс в следующих матчах за ПСЖ, чтобы вернуть доверие тренера благодаря активности у ворот и забитым голам.

Напомним, что Испания обыграла на выезде Чехию (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги наций. Торрес вышел в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте. Форвард ПСЖ результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне испанский нападающий провёл за парижан 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!