"Лион" готовы дисквалифицировать из Лиги 1

Финансовый регулятор французского футбола (DNCG) вынес вердикт в отношении семикратного чемпиона страны "Лиона", передают Vesti.kz.

Сообщается, что если клуб до мая не выплатит долги, то отправится во второй по силе дивизион Франции. На "Лион" из-за финансовых проблем также наложен запрет на входящие трансферы.

После 11 туров команда с 18 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги 1.

"Лион" выступает в высшем дивизионе страны с 1989 года. Клуб семь раз становился чемпионом Франции, а также пять раз побеждал в Кубке Франции и восемь раз — в Суперкубке.



