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Новости спорта Футбол Франция
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Клуб Роналду хочет подписать Серхио Рамоса. Состоялись переговоры с окружением защитника

Клуб Роналду хочет подписать Серхио Рамоса. Состоялись переговоры с окружением защитника
©instagram.com/psg

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, намерен подписать еще одного звездного футболиста - Серхио Рамоса, сообщают Vesti.kz.

Клуб уже связался с окружением испанского защитника. Также в "Аль-Насре" хотели бы видеть Луку Модрича из "Реала", но хорват намерен сосредоточиться на карьере в мадридском клубе. Рамоса также все устраивает в "Пари Сен-Жермене", но не факт, что парижане захотят продлить с ним контракт, истекающий этим летом.

При этом атмосфера в ПСЖ не самая лучшая, игроки недовольны нынешним главным тренером Кристофом Гальтье. Кроме того, судьба некоторых футболистов может решиться после ответного матча в Лиге чемпионов с мюнхенской "Баварией", если французы не смогут выйти в следующий этап турнира. Игра состоится в ночь на 9 марта в Германии.

36-летний Серхио Рамос перешел из "Реала" в ПСЖ в 2021 году. В нынешнем чемпионате Франции он провел 21 матч и отдал одну результативную передачу.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия ПСЖ

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