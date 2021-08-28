Килиан Мбаппе тренируется с ПСЖ после слухов об уходе в "Реал"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе тренируется с ПСЖ в обычном режиме, передает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что он уже попрощался с товарищами по парижской команде, сообщив им о своем переходе в мадридский "Реал". Позже появилась информация, что ПСЖ отказался его продать за 170 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Мбаппе, самого дорогого футболиста в мире, рассчитан до 30 июня 2022 года. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в десяти играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.

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