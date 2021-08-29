Ждем дебюта! Месси вошел в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции

Нападающий Лионель Месси попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу против "Реймса", сообщается на странице парижан в Twitter.

Встреча пройдет на поле "Реймса" и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Месси подписал контракт с ПСЖ 10 августа. Соглашение с 34-летним аргентинцем, который всю взрослую карьеру провел в "Барселоне", рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. Форвард пока не дебютировал за французский клуб.

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