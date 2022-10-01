Известна причина конфликта Мбаппе с Неймаром

Озвучена причина напряженных отношений звезд клуба "Пари Сен-Жермен" - Неймара и Килиана Мбапппе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на L'Équipe. Это не мешает футболистам играть результативно.

По сведениям источника, Мбаппе уже два сезона не нравилась недисциплинированность Неймара, а после подписания нового контракта с клубом Килиан настаивал на продаже бразильца.

Конфликт между футболистами усилился в начале нынешнего сезона из-за действий игроков на футбольном поле. Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду.

Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Мбаппе семь голов в семи матчах. На счету Неймара восемь голов и семь ассистов в восьми играх.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!