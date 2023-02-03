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Новости спорта Футбол Франция
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Инсайдер раскрыл планы ПСЖ на Месси

Инсайдер раскрыл планы ПСЖ на Месси
©twitter.com/PSG

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" намерен сохранить в составе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

"Переговоры между Месси и ПСЖ продолжаются. Представители футболиста и руководство клуба встретятся в ближайшие 2-3 недели. ПСЖ сделает официальное предложение аргентинцу по новому контракту, будут обсуждены окончательные детали для его подписания", - пишет Романо в Twitter.

Нынешнее соглашение 35-летнего Месси с парижанами истекает 30 июня, при этом оно предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Аргентинский форвард выступает за французскую команду с 2021 года. В нынешнем чемпионате он провел 17 матчей, в которых забил девять голов и отдал десять результативных передач.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 51 балл в 21 матче. Следующую игру команда Кристофа Гальтье проведет на своем поле с "Тулузой" 4 февраля.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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