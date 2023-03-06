Горячая супермодель посетила матч ПСЖ в сексуальном наряде и взорвала Интернет

Хорватская модель Ивана Кнолль посетила матч "Пари Сен-Жермена" и "Нанта" (4:2) в рамках 26-го тура чемпионата Франции, передают Vesti.kz.

Как и ожидалось, на футбол она пришла в откровенном наряде с глубоким декольте и открытым животом. Этим самым она взорвала соцсети, подписчики в Instagram завалили ее хвалебными комментариями, а пост собрал более 270 тысяч лайков.

К слову, на нее подписаны 3,5 миллиона человек.

Девушка осталась довольна игрой и поздравила форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, ставшего автором четвертого гола в ворота "Нанта".

Напомним, Кнолль поддерживала сборную Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре, посещая ее матчи в разных откровенных нарядах, чем вызывала недовольство у местных любителей футбола. Ведь в этой стране категорически запрещается женщинам надевать короткие платья, юбки и топы.

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