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Новости спорта Футбол Франция
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Футболист сборной Бразилии запустил воздушного змея и получил травму

Футболист сборной Бразилии запустил воздушного змея и получил травму
©lookcharms.com

Футболист французского "Лиона" Лукас Пакета - главный неудачник этого межсезонья, сообщает "Матч ТВ".

Бразилец только реанимировал карьеру, прилично заиграв в "Лионе", как получил нелепую травму.

Пакета неудачно отправил в небо воздушного змея, повредил палец и нарвался на операцию.

"Воспоминания о детских забавах приводят к последствиям. Запустил воздушного змея и порезал палец. Все хорошо, но чтобы избежать осложнений в дальнейшем, мне проведут небольшую операцию", - сказал он.

В карьере 24 -летнего полузащитника также были "Милан" и "Фламенго". В сборную Бразилии привлекается с 2018 года.

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Метки:
Футбол Бразилия

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