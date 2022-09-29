Во Франции расследуют дело о бывших полицейских из-за отмывания денег для ПСЖ

Французское издание Libération связало президента "Пари Сен-Жермена" Нассера Аль-Хелаифи со случаем вымогательства и шантажа, связанного с присуждением Катару прав на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает Sport24.

Несколько часов спустя издание Le Parisien сообщило, что французская система правосудия также расследует трех лиц, обвиняемых в отмывании денег в пользу ПСЖ. Все трое были переданы в Парижский суд для допроса по делу, открытому в 2021 году.

Это якобы скрытая сеть бывших полицейских, которые состояли на службе в ПСЖ. Их обвиняют в нарушении профессиональной тайны, торговле влиянием, коррупции, подлоге и содействии незаконному въезду и пребыванию людей. По слухам, сейчас три человека, связанных с ПСЖ, находятся под стражей в полиции.

Первый из подозреваемых, Малик Н., присоединился к ПСЖ в 2018 году. Недавно он прекратил сотрудничество с клубом. Данные свидетельствуют о том, что он отвечал за запрос конфиденциальной информации у одного из своих знакомых-полицейских для получения информации о судебных разбирательствах, в которых участвовали игроки клуба, в том числе Неймар.

Второй задержанный - полицейский на пенсии, которого обвиняют в получении вида на жительство для крупного ближневосточного инвестора.

Третий - Тайеб Б., жертва предполагаемого заговора с вымогательством со стороны Аль-Хелаифи, находится под следствием за то, что якобы достиг соглашения с адвокатами президента ПСЖ хранить молчание и не раскрывать документы, которые могли бы поставить Катар в затруднительное положение.

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