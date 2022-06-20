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Бразильский тренер отказал ПСЖ

Бразильский тренер отказал ПСЖ
©Reuters
Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал, что перед чемпионатом мира 2018 года мог возглавить один из европейских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Незадолго до ЧМ-2018 со мной связались "Реал" и "Спортинг". Что мне нравится, так это то, что когда европейские клубы проявляют интерес, они разговаривают с тобой и объясняют, чего хотят. Это интересно. Был еще ПСЖ (после ухода Унаи Эмери в мае 2018 года), и я сказал: "Нет, я не хочу". Я не хотел открывать возможность для чего-либо. Я хотел сосредоточиться на своей работе. Дальше уже другая история", - приводит слова Тите The Guardian.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Кубок Америки-2019, а на ЧМ-2018 в России дошла до 1/4 финала, где уступила Бельгии. После ЧМ-2022 он собирается покинуть свой пост.

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Метки:
ПСЖ Реал Мадрид Бразилия

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