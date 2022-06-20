Бразильский тренер отказал ПСЖ

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал, что перед чемпионатом мира 2018 года мог возглавить один из европейских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Незадолго до ЧМ-2018 со мной связались "Реал" и "Спортинг". Что мне нравится, так это то, что когда европейские клубы проявляют интерес, они разговаривают с тобой и объясняют, чего хотят. Это интересно. Был еще ПСЖ (после ухода Унаи Эмери в мае 2018 года), и я сказал: "Нет, я не хочу". Я не хотел открывать возможность для чего-либо. Я хотел сосредоточиться на своей работе. Дальше уже другая история", - приводит слова Тите The Guardian.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Кубок Америки-2019, а на ЧМ-2018 в России дошла до 1/4 финала, где уступила Бельгии. После ЧМ-2022 он собирается покинуть свой пост.

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