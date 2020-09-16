ПСЖ назвал сумму, за которую продаст самого дорогого футболиста мира

Летом 2021 года нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе
может покинуть клуб. 21-летний француз уже проинформировал руководство о своем желании, сообщает Eurosport
со ссылкой на The Sun.
ПСЖ намерен выручить за футболиста 325 миллионов евро, однако такая сумма оценивается как слишком высокая даже для топ-клубов. Еще через год, в 2022-м, Мбаппе сможет уйти бесплатно как свободный агент.
Также сообщается, что "Реал" готов заплатить только 100 миллионов.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.
В начале года исследовательский центр CIES Football Observatory представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. На тот момент первое место осталось за Мбаппе, чья стоимость составляла 265,2 миллиона евро. При этом Transfermarkt текущую стоимость игрока оценивает в 180 миллионов евро.
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