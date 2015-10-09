Вингер "Бенфики" Джанлука Престианни привлёк внимание одного из европейских грандов - интерес к 20-летнему аргентинцу проявляет "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Парижане внимательно изучают игру молодого футболиста, который проводит впечатляющий сезон в составе лиссабонцев. Об этом сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

🚨Gianluca Prestianni, apuntado por #PSG 📌El equipo 🇫🇷 tiene en la mira al jugador 🇦🇷 que más G+A sumo post Mundial. 👉#Benfica, dueño de su ficha, aún no avanzó para extender el vínculo que caduca en 2028 https://t.co/HPvNDpSysn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 11, 2026

Между тем руководство "Бенфики" рассчитывает сохранить перспективного аргентинца и уже пытается договориться с ним о продлении контракта, однако стороны пока не могут прийти к соглашению.

В нынешнем сезоне Престианни провёл 20 матчей за португальский клуб, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вингера составляет 40 миллионов евро.

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