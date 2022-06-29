19-летний вундеркинд покинул ПСЖ и перешел в новый клуб

Атакующий полузащитник Хави Симмонс покинул французский "Пари Сен-Жермен" и стал игроком "ПСВ Эйндховен". Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

19-летний игрок покинул парижан на правах свободного агента. Клуб из Эйндховена подписал с ним контракт до лета 2027 года.

"Мы видели почти все матчи, в которых Симмонс появлялся по ходу прошлого сезона. Помимо всех международных матчей, в которых он выступал за сборную до 19 лет, мы видели его в молодежной Лиге чемпионов вживую. Он убедил нас. У Хави есть все необходимое, чтобы стать важным игроком ПСВ. Он хочет пройти этот путь вместе с нами", - прокомментировал подписание игрока директор нидерландского клуба Джон де Йонг.

Сам Симмонс поблагодарил ПСЖ: "После трех замечательных лет в клубе пришло время прощаться. Я очень благодарен тренерам, персоналу и моим товарищам по команде. ПСЖ всегда будет в моем сердце. Для фанатов: от всей души говорю спасибо, я люблю вас".

Хави Симмонс - воспитанник "Барселоны". Последние два сезона он выступал за ПСЖ, у которого осталось приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.