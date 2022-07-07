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Реклама Казахстанская история! Елена Рыбакина на "Уимблдоне"-2022 34 ©Reuters Сегодня 13:51 0 Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира Большого шлема. На "Уимблдоне" первая ракетка Казахстана в четвертьфинале обыграла Айлу Томлянович из Австралии. Реклама Поделиться в соц. сетях::







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