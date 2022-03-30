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Фоторепортаж: как Казахстан выиграл матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций
63
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Вчера 01:15
0

Сборная Казахстана по футболу выиграла в серии пенальти в домашнем матче с Молдовой и сохранила место в дивизионе С Лиги наций. Подробнее можно прочитать здесь.

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Вчера 01:15
0

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Фоторепортаж: как Казахстан выиграл матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций
63
Фоторепортаж: как Казахстан выиграл матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций
Вчера 01:15
0
Фоторепортаж: как Казахстан выиграл матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций
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