 ewRlexr0OflmDimqDjUzzZ8fTkPm2nrFyCBMnnuX
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Фото с матча Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
18
©КФФ
Сегодня 12:34
0

Сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате Европы по футзалу-2022. Соперником была Словения. Встреча группы В проходила в Гронингене (Нидерланды) и завершилась со счетом 4:4. 

Поделиться в соц. сетях::
В избранное
Сегодня 12:34
0

Фотогалерея

Все фотогалереи
Фото с матча Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
18
Фото с матча Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
Сегодня 12:34
0
Фото с матча Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
18
Фоторепортаж с вечера бокса в Нур-Султане с чемпионским боем Елеусинова
59
Фоторепортаж со взвешивания участников вечера бокса с чемпионским боем Елеусинова
36
Фоторепортаж: Astana Qazaqstan Team презентовала состав на сезон-2022
25
Фоторепортаж: Казахстан проиграл Финляндии в отборе на ЧМ-2022
14
Мы рядом
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus