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Фото с матча БК "Астана" с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ
9
©Vesti.kz/Алихан Сариев
Вчера 15:15
0

Баскетболисты "Астаны" проиграли санкт-петербургскому "Зениту" в матче 16-го тура Единой лиги ВТБ. Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 94:60 (25:15, 23:19, 23:12, 23:14).

Самым результативным в составе "Астаны" стали Скайлар Спенсер и Рустам Мурзагалиев, набравшие по десять очков. Для "Астаны" это поражение оказалось пятым кряду в чемпионате.

Следующий матч подопечные Деяна Парежанина проведут 30 марта - в Краснодаре сыграют с местным "Локомотив-Кубань".

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Вчера 15:15
0

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