Фото с первого выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Представители Казахстана выступили в первой квалификации в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Так, лидер команды Юлия Галышева не вышла на старт соревнований, а Анастасия Городко не смогла финишировать. При этом Галышева выступит со второй квалификации. Аяулым Амренова показала 16-результат (66.82), а Олеся Граур - 23-й (57.18).
Таким образом, из казахстанских могулисток никто в финал с первой попытки не квалифицировался, куда выходили 10 лучших спортсменок. Остальные поспорят еще за десять путевок в финал через вторую квалификацию.
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