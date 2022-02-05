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Фото казахстанской сборной на открытии Олимпийских игр в Пекине
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©НОК РК. Турар Казангапов
Сегодня 13:37
0

Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр-2022. Знаменосцы Казахстана - конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев - предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.


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Сегодня 13:37
0

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Фото казахстанской сборной на открытии Олимпийских игр в Пекине
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Фото казахстанской сборной на открытии Олимпийских игр в Пекине
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