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Сын Шумахера набрал первые очки в сезоне "Формулы-1"

Сын Шумахера набрал первые очки в сезоне "Формулы-1"
©Reuters

В Сильверстоуне завершился этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место у Серхио Переса из "Ред Булл", третьим же финишировал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

При этом лидер чемпионата Макс Ферстаппен ("Ред Булл") показал только седьмой результат. А сразу за ним финишировал сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера - Мик Шумахер ("Хаас"), который набрал свои первые очки в сезоне. При этом гонку не смогли завершить сразу шесть пилотов.

"Формула-1". Гран-при Великобритании.

1. Карлос Сайнс ("Феррари") - 52 круга
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +3.779
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6.225
4. Шарль Леклер ("Феррари") +8.546
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +9.571
6. Ландо Норрис ("Макларен") +11.943
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +18.777
8. Мик Шумахер ("Хаас") +18.995
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +22.356
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +24.590
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +26.147
12. Николас Латифи ("Уильямс") +32.511
13. Даниэль Риккардо ("Макларен") +32.817
14. Юки Цунода ("Альпин") +40.910
15. Эстебан Окон ("Альпин") - сошел
16. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - сошел
17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") - сошел
18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") - сошел
19. Джордж Расселл ("Мерседес") - сошел
20. Александер Албон ("Уильямс") - сошел

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Метки:
Шумахер Михаэль Формула-1

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