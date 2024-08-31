"Мерседес" нашел замену Хэмилтону: гонщику 18 лет

Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли заменит семикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона в составе "Мерседеса" со следующего сезона, сообщается на официальном сайте немецкой "конюшни".

В феврале стало известно, что 39-летний Хэмилтон с 2025 года будет выступать за итальянскую команду "Феррари".

"Наш дуэт пилотов на 2025 год сочетает опыт, талант, молодость и немыслимую скорость. Мы в ожидании того, что Джордж Расселл и Кими привнесут в команду и как самостоятельные пилоты, и как партнеры", - заявил руководитель команды "Формулы-1" "Мерседес" Тото Вольфф.

Антонелли 18 лет. Он выиграл два этапа текущего сезона "Формулы-2" и занимает седьмое место в зачете пилотов.