"Зенит" упустил победу в матче с участием "Алипа"

Санкт-петербургский "Зенит" провел контрольный матч против "Урала", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра на стадионе "Шабаб Аль-Ахли" в Дубае (ОАЭ) завершилась вничью - 1:1. "Зенит" на 16-й минуте открыл счет после удара пяткой в исполнении Александра Ерохина.
На 58-й минуте Алексей Каштанов сравнял счет.
Отметим, что во втором тайме команды провели на поле 40 вместо 45 запланированных минут. Игровое время было сокращено из-за тяжелых погодных условий.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел весь матч в составе "Зенита".
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