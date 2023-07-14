"Зенит" отклонил предложение о продаже одноклубника Алипа за 15 миллионов евро

Российский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нурали Алип, не станет продавать полузащитника Клаудиньо "Фламенго" за 15 миллионов евро, передает O Dia.

В бразильском клубе планировали выплатить эту сумму траншами в течение пяти лет. И сам 26-летний футболист хотел вернуться на родину и продолжить карьеру именно во "Фламенго".

Но в команде из Санкт-Петербурга не хотят расставаться с одним из своих лидеров. Завтра, 15 июля, "Зенит" начнет новый сезон матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА.

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