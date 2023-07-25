"Зенит" нашел Алипу конкурента в Бразилии

Петербургский клуб "Зенит" проявляет интерес к молодому бразильскому защитнику Матеусу Белему из "Сан-Паулу", сообщил в интервью "Матч ТВ" агент футболиста Александр Соареш.

20-летний футболист, являющийся воспитанником "Сан-Паулу", заключил свой первый профессиональный контракт с клубом в январе 2023 года. Он выступает на той же позиции, что и казахстанский защитник Нуралы Алип.

"К Матеусу Белему серьезный интерес проявил "Зенит" из России. Но Белем - новый "бриллиант" "Сан‑Паулу", он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт. Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление", - сказал Соареш.

В текущем сезоне Белем уже сумел сыграть пять матчей за молодежный состав "Сан-Паулу", в которых отметился двумя забитыми мячами. Кроме того, он также пробовал свои силы в основной команде, сыграв за нее два матча.

Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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