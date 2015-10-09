"Зенит" из Санкт-Петербурга неожиданно провалил концовку первого круга РПЛ-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Петербургский клуб уступил казанскому "Рубину" в матче 15-го тура со счётом 1:3 и потерпел уже четвёртое поражение в нынешнем чемпионате. Ранее сине-бело-голубые не смогли справиться с ЦСКА, "Спартаком" и "Родиной".

Как отмечают аналитики Opta, подобная статистика стала для "Зенита" худшей за последние 17 лет. Впервые с 2009 года петербуржцы проиграли четыре матча в рамках первого круга чемпионата России. Примечательно, что тогда командой руководил Дик Адвокат, а сезон она завершила лишь на третьей строчке турнирной таблицы.

Несмотря на серию неудач, "Зенит" пока сохраняет лидерство в РПЛ. После 15 туров в активе команды Семака 31 очко. Однако частота поражений уже заставляет вспомнить не самые успешные сезоны петербургского клуба.

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