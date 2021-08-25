Зайнутдинову нашли новую позицию в ЦСКА

Российский сайт Bobsoccer.ru отметил гибкость подхода тренерского штаба ЦСКА в последних играх, а также новую роль на поле футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

"После двух побед подряд стало немного спокойнее, не так ли, "армейцы"?

Есть ощущение, что игра становится более цельной, а игроки постепенно обретают понимание друг друга. Хочется наконец-то написать что-то позитивное в адрес команды и тренера, и позитив, прямо сказать, найти несложно.

Во-первых, нравятся гибкость и смелость тренерского штаба. Березуцкий и Ко явно не боятся признавать собственные ошибки, вносить коррективы, что-то возвращать на круги своя. В то же время среди новинок есть и весьма удачные.

Например, в опорную зону вышел Зайнутдинов, и, вполне возможно, именно там видит его Березуцкий.

Сезон длинный, и в случае травм и недобора игроков на ту или иную позицию эти проверки на универсальность точно могут пригодиться", - говорится в тексте.

В пятом туре РПЛ с "Ахматом" (2:0) Зайнутдинов появился на поле на 88-й минуте. Для него этот матч стал первым с марта, когда он получил травму. После этой игры "армейцы" с девятью очками расположились на шестом месте из 16. Следующую встречу они проведут на выезде с "Зенитом" 26 августа.

Напомним, что в межсезонье тренерский штаб ЦСКА пополнил экс-наставник "Тобола" Григорий Бабаян.

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