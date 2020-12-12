"Зайнутдинов зажат в рамки". Широков - о селекции ЦСКА и лучшем форварде РПЛ с опытом игры в Казахстане

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков в интервью РБ-Спорт оценил селекцию московского ЦСКА, а также отметил, что экс-игрок "Астаны" и "Кайрата" Джордже Деспотович является лучшим нападающим РПЛ на данный момент.



- Разочарованы селекцией ЦСКА?



- Мне кажется, это больше болельщики "армейцев" должны быть разочарованы. Симпатизирую "армейцам", говорят, что новички проявят себя. Но насколько понимаю, только два человека играют на постоянной основе. Остальных либо еще не видели, либо не играют. Пришел Зайнутдинов - мне не нравится, как он себя проявляет. Мне кажется, он зажат в рамки, как и все пришедшие игроки. В схему, которая не дает раскрыться. Играют очень просто, могут намного сильнее выглядеть.



- Что делать с Гончаренко? Могут поменять на Березуцкого.



- Та же ситуация, что и в "Зените". Если есть понимание, что он сможет что-то сделать, имеет смысл оставить. Нет - менять, но на кого? Есть Вася, но ему, наверное, чуть рановато, нужен опытный человек, который на полтора года пришел бы. Как раз за это время и Вася бы подрос.



- Что с ЦСКА? Почему так безобразно в Лиге Европы?



- Они не так уже и прекрасно играют в чемпионате, как об этом говорят. За последнее время с "Динамо" классный матч, первый тайм с "Химками". А в остальном играют на равных со всеми, ничего выдающегося там нет. Они проводят много времени с мячом, но моментов особо не создают. Хорошо, есть Влашич, который проводит все матчи отлично.



- Он лучший игрок чемпионата сейчас?



- Он и Деспотович.



- Деспотович?



- Он сейчас номер один среди нападающих. Человек умеет все - хорошо открывается, цепляется за мячи. Он не уступает Дзюбе. Может быть, даже чуть сильнее - более мобилен. Артем отличный, без сомнений, просто говорю, что Деспотович ничем не уступает на данный момент.



Отметим, что Зайнутдинов играет за ЦСКА с августа, до этого он был игроком "Ростова". Деспотович выступал в Казахстане за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". В 2018-м перешел в "Оренбург", а этим летом начал защищать цвета казанского "Рубина".