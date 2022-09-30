Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза"

Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза"
©ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вспомнил, как в 17 лет думал закончить с футболом после травмы крестообразных связок колена, сообщает Bobsoccer.ru со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

"Я в 17 лет порвал крестообразные связки колена. Возможностей лететь куда-то в Германию или в Россию не было, потому что операция дорогая. Около месяца-полтора дома сидел, не знал, что делать. Ребята с дубля "Тараза" собрались, каждый, кто сколько мог, дал. Так у меня собралось 70-80 тысяч рублей. Мы рискнули и сделали операцию в Астане, в простой больнице. Так сложилось, что операцию сделали супер! Через пять месяцев я уже играл. А до этого постоянно жаловался. Тогда я отцу говорил - такой тяжелый момент, денег нет на операцию, может быть, закончить? Такие мысли были. Мои ровесники уже в дубль попадали.

Хотел бы воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить этих ребят. Такая сплоченная команда у нас была! Если бы не они, не знаю, что было бы. Пацаны, "Тараз", дубль, спасибо вам большое, я не забыл. Ребята, помогайте друг другу, будьте сплоченнее, и все будет хорошо. Чтоб вера вас никогда не покидала!" - сказал Зайнутдинов.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:24
Россия
Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза" Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза"
Сегодня , 14:45
Россия
"Зениту" вынесли вердикт после "бенефиса" Нуралы Алипа "Зениту" вынесли вердикт после "бенефиса" Нуралы Алипа
Сегодня , 13:47
Россия
Алипу "прилетело" от экс-игрока "Зенита" за поражение от "Спартака" Алипу "прилетело" от экс-игрока "Зенита" за поражение от "Спартака"
Сегодня , 10:39
Россия
Алип зря вышел? "Зениту" досталось за поражение "Спартаку" Алип зря вышел? "Зениту" досталось за поражение "Спартаку"
Сегодня , 07:59
Россия
Тренер "Зенита" высказался о голах после выхода Алипа Тренер "Зенита" высказался о голах после выхода Алипа
Сегодня , 07:37
Россия
Красотища! Как Алип сыграл за "Зенит" против "Спартака" Красотища! Как Алип сыграл за "Зенит" против "Спартака"
Вчера , 21:10
Россия
Клуб казахстанца одержал волевую победу в Кубке России в дебютном матче нового тренера Клуб казахстанца одержал волевую победу в Кубке России в дебютном матче нового тренера
Вчера , 19:30
Россия
"Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты" "Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты"
Вчера , 18:46
Россия
Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций
Вчера , 09:08
Россия
Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций
Вчера , 08:38
Россия
В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане
Вчера , 07:57
Россия
Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените" Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"
28 сентября, 22:37
Россия
Зайнутдинов? ЦСКА озвучил состав на матч Кубка России Зайнутдинов? ЦСКА озвучил состав на матч Кубка России
27 сентября, 19:17
Россия
Путь на Евро или работа в РПЛ. Стало известно, останется ли Адиев в сборной Казахстана Путь на Евро или работа в РПЛ. Стало известно, останется ли Адиев в сборной Казахстана
27 сентября, 14:54
Россия
Топ-клубу из РПЛ предрекли крах после прихода бывшего руководителя "Астаны" Топ-клубу из РПЛ предрекли крах после прихода бывшего руководителя "Астаны"
27 сентября, 09:59
Россия
Алипу в России вынесли вердикт после удаления в Лиге наций Алипу в России вынесли вердикт после удаления в Лиге наций
23 сентября, 11:04
Россия
Появился "казахский Алаба". В России восхитились Зайнутдиновым после победного гола в Лиге наций Появился "казахский Алаба". В России восхитились Зайнутдиновым после победного гола в Лиге наций
22 сентября, 09:45
Россия
Российский комментатор сделал заявление о роли Алипа в "Зените" Российский комментатор сделал заявление о роли Алипа в "Зените"
20 сентября, 15:23
Россия
Казахстанец прокомментировал дебют с победным голом за российский клуб Казахстанец прокомментировал дебют с победным голом за российский клуб
20 сентября, 11:31
Россия
"Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат" "Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат"
20 сентября, 09:34
Россия
Казахстанский форвард принес победу российскому клубу Казахстанский форвард принес победу российскому клубу
17 сентября, 23:55
Россия
"Зенит" без Алипа увеличил отрыв от клуба Зайнутдинова в РПЛ "Зенит" без Алипа увеличил отрыв от клуба Зайнутдинова в РПЛ
17 сентября, 19:47
Россия
Футболиста "Спартака" подозревают в употреблении допинга Футболиста "Спартака" подозревают в употреблении допинга
17 сентября, 19:17
Россия
Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией
16 сентября, 20:46
Россия
"Спартак" согласовал назначение экс-тренера "Астаны" "Спартак" согласовал назначение экс-тренера "Астаны"
16 сентября, 13:30
Россия
Экс-тренер "Астаны" заинтересовал московский "Спартак" Экс-тренер "Астаны" заинтересовал московский "Спартак"
15 сентября, 22:34
Россия
Магомед Адиев отреагировал на предложение от клуба РПЛ Магомед Адиев отреагировал на предложение от клуба РПЛ
15 сентября, 20:20
Россия
Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ
15 сентября, 12:47
Россия
Нуралы Алип высказался о своей роли в лидерстве "Зенита" Нуралы Алип высказался о своей роли в лидерстве "Зенита"
14 сентября, 23:59
Россия
Тренер ЦСКА оценил игру Зайнутдинова в матче Кубка России Тренер ЦСКА оценил игру Зайнутдинова в матче Кубка России

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus