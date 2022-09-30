Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза"

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вспомнил, как в 17 лет думал закончить с футболом после травмы крестообразных связок колена, сообщает Bobsoccer.ru со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

"Я в 17 лет порвал крестообразные связки колена. Возможностей лететь куда-то в Германию или в Россию не было, потому что операция дорогая. Около месяца-полтора дома сидел, не знал, что делать. Ребята с дубля "Тараза" собрались, каждый, кто сколько мог, дал. Так у меня собралось 70-80 тысяч рублей. Мы рискнули и сделали операцию в Астане, в простой больнице. Так сложилось, что операцию сделали супер! Через пять месяцев я уже играл. А до этого постоянно жаловался. Тогда я отцу говорил - такой тяжелый момент, денег нет на операцию, может быть, закончить? Такие мысли были. Мои ровесники уже в дубль попадали.

Хотел бы воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить этих ребят. Такая сплоченная команда у нас была! Если бы не они, не знаю, что было бы. Пацаны, "Тараз", дубль, спасибо вам большое, я не забыл. Ребята, помогайте друг другу, будьте сплоченнее, и все будет хорошо. Чтоб вера вас никогда не покидала!" - сказал Зайнутдинов.

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