Зайнутдинов в старте? Стали известен состав ЦСКА на матч за выход в финал Кубка России

Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, проведет матч 1/2 финала Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидер сборной Казахстана оказался вне заявки на матч Пути РПЛ в Екатеринбурге, который начнется в 20:00 по времени Астаны.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.
Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Победитель этой встречи в финале Кубка России сыграет с победителем финала Пути регионов.
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