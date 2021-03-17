Зайнутдинов против "Зенита". Прямая трансляция матчей РПЛ с участием футболистов сборной Казахстана

Сегодня, 17 марта, в российской премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура, в которых за свои клубы сыграют футболисты сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 по столичному времени "Ротор" в Волгограде сыграет с "Ростовом". За хозяев должен выйти на поле Дмитрий Шомко. А вот Алексей Щеткин и Юрий Ловиненко все еще восстанавливаются от травм.

В 23:00 в Москве ЦСКА, за который выступает Бахтиер Зайнутдинов, примет лидера РПЛ - питерский "Зенит". Армейцы в турнирной таблице идут на третьем месте и терять очки им нельзя.

В параллельном матче "Ахмат" с Маратом Быстровым в Грозном выйдет на поле против тульского "Арсенала".

Матчи "Ротор" - "Ростов" и ЦСКА - "Зенит" покажет Qazsport. Трансляцию можно посмотреть онлайн на сайте телеканала по этой ссылке.

Игра "Ахмат" - "Арсенал" будет показана по "Матч Премьер".

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