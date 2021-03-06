Зайнутдинов против Быстрова. ЦСКА победил и приблизился к "Зениту"

Московский ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. На 38-й минуте с пенальти отличился Хосе Саломон Рондон, а на 52-й - Никола Влашич, которому ассистировал Рондон. Футболисты сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров вышли в стартовых составах своих команд. "Ахмат" заменили Быстрова в перерыве, а Зайнутдинов отыграл за ЦСКА полный матч. Теперь на счету Бахтиера и Марата по 16 матчей в РПЛ в этом сезоне.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 40 очков и приблизился к "Зениту", который лидирует в РПЛ. Отрыв теперь составляет два балла, но у питерцев игра в запасе. "Ахмат" после 21-го тура с 26 очками занимает 11-е место.

ЦСКА следующий матч проведет 13 марта в Туле против "Арсенала", а "Ахмат" в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

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