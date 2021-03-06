Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с "Ахматом" в РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА, за который выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, назвал состав на матч с "Ахматом" в рамках 21-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.
Состав "армейцев":
Перед этой игрой ЦСКА с 37 очками идет на втором месте в таблице, тогда как "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й позиции из 16.
22-летний Зайнутдинов играет за нынешний клуб с лета прошлого года, забив один гол в 15 матчах чемпионата России. До этого защищал цвета "Ростова".
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