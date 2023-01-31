Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу

Московский ЦСКА одержал победу над владикавказской "Аланией" на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу "армейцев". Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в этой игре в стартовом составе и принял участие в голевой атаке, когда счет стал 3:0.

Казахстанец на 34-й минуте добивал мяч в пустые ворота, но под его удар ногу подставил форвард Федор Чалов.

Отметим, что Чалов оформил хет-трик. Еще по одному голу забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.

Отметим, что в этом сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы