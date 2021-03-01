Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ

Возобновление чемпионата России стало стартом важного этапа карьеры сразу для нескольких игроков сборной Казахстана и продолжением для тех, кто уже обосновался в этой лиге. Корреспондент Vesti.kz резюмирует, как наши соотечественники провели матчи за "Ротор" и ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов, "Локомотив" 2:0 ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана традиционно вышел в стартовом составе ЦСКА, только на сей раз Виктор Гончаренко изменил позицию игрока. Зайнутдинов был встроен в тройку центральных полузащитников вместе с Ильзатом Ахметовым и Константином Марадишвили. По оценкам Whoscored, казахстанец стал третьим среди игроков ЦСКА с показателем 6,8. При этом надо учитывать, что во втором тайме Зайнутдинов сменил позицию и перешел на левый фланг обороны. В целом два матча "армейцев" в новом году показали, что казахстанца все-таки намерены использовать в полузащите и это должно радовать не только игрока, но и тренерский штаб сборной Казахстана. Более точечная статистика Зайнутдинова в игре с "Локомотивом" такова: один удар, три фола, три фола на игроке, 59 передач (процент точности - 90), одна ключевая передача, 21 единоборство (процент выигранных - 57).

Марат Быстров, Ахмат 1:2 "Динамо"

К сожалению, казахстанский защитник остался в запасе и даже не вышел на замену. Следующий матч "Ахмат" проведет против ЦСКА в Москве.

Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, "Тамбов" 1:3 "Ротор"

Дебют казахстанских игроков в "Роторе" получился относительно успешным. Правда, есть некоторые нюансы. Юрий Логвиненко не попал в заявку на матч, поскольку получил повреждение еще на сборах. А вот Щеткин с Шомко вышли в основе "Ротора" против обескровленного "Тамбова". Первый тайм для волгоградцев складывался непросто, в особенности для атаки "Ротора". Щеткин был мало задействован в игре и после перерыва Александр Хацкевич решил заменить экс-форварда "Астаны" на Камила Муллина. Во втором тайме "Ротор" перевернул ход игры и забил три мяча. Шомко отыграл качественный матч, эксперты отмечали, что он органично вписался в состав "Ротора", а Хацкевич выделил активные подключения Дмитрия в атаку. Хорошая игра подтвердилась и статистически, Шомко оказался в числе лучших по версии Whoscored, его оценка - 7,2, у Щеткина - 6,1. Любопытно, что сегодня, 1 марта, "Ротор" сыграет в Турции товарищеский матч против "Ордабасы" и тем самым продолжит подготовку к следующему матчу РПЛ.

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