Защитник сборной Казахстана провел четвертый матч в РПЛ

Казахстанский защитник Лев Скворцов отыграл полный матч за "Химки" в 26-м туре чемпионата России против "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Скворцов вновь вышел в стартовом составе на позиции правого латераля и провел на поле все 90 минут. "Химки" потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Отметим, что защитник сборной Казахстана получил первую желтую карточку в РПЛ.

Команда Скворцова остается в зоне прямого вылета из высшего дивизиона, располагаясь на 15 месте за четыре тура до финиша.

Напомним, что 23-летний Скворцов ранее выступал в Казахстане за такие клубы как "Туран", "Астана" и "Атырау".

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