Защитник сборной Казахстана помог клубу в РПЛ набрать очки в матче с удалением

Казахстанский защитник Марат Быстров помог российскому клубу "Ахмат" сыграть вничью с тульским "Арсеналом", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Туле завершился безголевой ничьей (0:0), а Быстров отыграл всю игру.

Добавим, что второй тайм клуб из Грозного отыграл в большинстве: перед перерывом красную карточку получил сербский полузащитник Горан Каушич.

"Ахмат" в 23 матчах набрал 32 очка и делит седьмое-восьмое место с "Крыльями Советов". Что касается "Арсенала", то клуб из Тулы поднялся с последнего места на 13-е с 21 баллом.

Ранее появилась информация, что Быстров ведет переговоры о новом контракте с "Ахматом", а также принимал участие в матчах сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций.