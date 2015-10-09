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Защитник сборной Бразилии готов покинуть "Зенит"

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Защитник сборной Бразилии готов покинуть "Зенит" ©ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" рискует потерять одного из своих ключевых футболистов. Бразильский "Фламенго" проявляет интерес к защитнику Дугласу Сантосу и рассматривает возможность его приглашения летом 2027 года.

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Петербургский "Зенит" рискует потерять одного из своих ключевых футболистов. Бразильский "Фламенго" проявляет интерес к защитнику Дугласу Сантосу и рассматривает возможность его приглашения летом 2027 года.

По информации ESPN речь пока не идет о возможном уходе игрока в ближайшее зимнее трансферное окно. По имеющейся информации, бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием 32-летнего футболиста после завершения нынешнего сезона.

Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года и за это время стал одним из наиболее опытных и важных игроков петербургской команды. Вместе с клубом защитник выиграл несколько чемпионских титулов и стал частью периода доминирования сине-бело-голубых в российском футболе.


За время его выступлений "Зенит" лишь однажды уступил чемпионство — в 2025 году, когда первое место занял "Краснодар".

В нынешнем сезоне петербуржцы вновь ведут борьбу за титул и занимают первую строчку турнирной таблицы. Возможный уход Дугласа Сантоса летом 2027 года может стать серьезной кадровой потерей для команды, учитывая его опыт и роль в построении игры.

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