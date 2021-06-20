Яя Туре отказали в получении рабочей визы в России

Бывший игрок "Манчестер Сити" Яя Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата", но посольство России в Кот-д’Ивуаре отказало ему в получении рабочей визы, сообщает "Евроспорт".

"Ахмат" сделал рабочую визу Яя. Здесь все в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию, - рассказал агент африканца Дмитрий Селюк в интервью "РБ Спорт". - Хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом. Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: "Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу". У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.



Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна.

Посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре? Да. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально все надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против "Ахмата". Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдет".



Издание отмечает, что всю зарплату в "Ахмате" Туре будет перечислять на благотворительность. Контракт ивуарийца с чеченским клубом рассчитан на один сезон.

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