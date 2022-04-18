"В ужасной форме". Зайнутдинова раскритиковали после упущенной победы ЦСКА в РПЛ

Футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова раскритиковали за последние игры в составе московского ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Армейцы" сыграли вничью с "Уфой" (1:1) в 25-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), пропустив ответный мяч на 90+5-й минуте.

"В ужасной форме отвечающие за центр поля Гбамен и Зайнутдинов. По статистике InStat, в последних матчах у обоих в среднем за 90 минут игры по 10 потерь мяча. Казахстанский полузащитник совершает лишь 68 процентов успешных ТТД, выигрывает только 37 процентов единоборств и делает 3,3 подбора мяча - очень слабые цифры для игрока его амплуа", - пишет "Спорт день за днем".

Также отмечается, что в апреле ЦСКА сдулся. В трех встречах с соперниками, участвующими в борьбе за выживание, команда набрала лишь два очка - сыграла вничью с "Уралом" (2:2) и "Уфой" (1:1), а самым обидным результатом стало сенсационное поражение от "Химок" (2:4).

Напомним, 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 20 матчей и забил три гола.

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