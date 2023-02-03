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В России оценили шанс Алипа заиграть в основе "Зенита"

В России оценили шанс Алипа заиграть в основе "Зенита"
©ФК "Зенит"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, с какой парой центральных защитников "Зенит" начнет вторую часть сезона, сообщает "Спорт-Экспресс". Чемпионат России возобновится в марте. 4-го числа "Зенит" дома примет "Нижний Новгород".

- Приобретенный у "Коринтианса" 19-летний защитник Ренан - кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе "Зенита"?

- Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Не случайно же "Зенит" оставил Алипа.

- То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао - Алип?

- Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть, по идее, еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.

Напомним, первую половину прошлого года Алип провел в "Зените" на правах аренды. А в декабре питерский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним защитником из Казахстана по схеме "2,5+1".

В текущем сезоне Алип провел за "Зенит" восемь матчей. В сезоне-2021/22 он стал чемпионом России.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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