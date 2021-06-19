В клубе РПЛ Аймбетова задумали сохранить лучшего бомбардира

Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба форварда Ивана Сергеева, который в 39 матчах забил 40 голов и стал лучшим снайпером ФНЛ (второй по силе дивизион России).

"Работаем над тем, чтобы сохранить Сергеева в нашей команде. Думаю, в понедельник-вторник озвучим, каким образом Иван у нас остается: будет ли продление, на каких условиях и так далее", - приводит слова Андреева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что 26-летний российский футболист может перейти в ЦСКА.

По итогам сезона-2020/21 "Крылья Советов" заняли первое место в таблице и вышли в РПЛ. В феврале контракт с самарским клубом подписал Абат Аймбетов, который впоследствии на правах аренды перешел в "Астану". За столичный клуб 25-летний казахстанский нападающий провел в КПЛ десять игр, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!