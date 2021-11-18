Умер бывший футболист клуба РПЛ. Ему было 42 года

Не стало бывшего футболиста "Крыльев Советов" Дениса Ковбы. Экс-игрок самарского клуба умер в возрасте 42 лет, сообщает Sport24 со ссылкой на супругу спортсмена.

Отмечается, что ровно неделю назад она сообщила, что муж заболел коронавирусом и находится в реанимации.

"Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить", - написала Надежда Ковба.

На счету Дениса Ковбы 260 матчей, восемь голов и десять голевых передач. В 2004 году вместе с "Крыльями Советов" выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Также в его карьере были такие клубы, как "Локомотив" (Витебск), "Звезда" (Кировоград), "Спарта" (Прага), "Александрия", "Химки". Выступал за сборную Беларуси в период 2002-2007 годов.